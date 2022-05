Descubre más detalles de la secuela de 'That ‘70s Show' en Netflix, que llevará por nombre 'That ‘90s Show' y significará el regreso de Ashton Kutcher, ¿qué otros actores vuelven?

That ‘70s Show tendrá secuela en Netflix: ¿Cuándo se estrena, de qué trata y quién del reparto original regresa?

'That ‘70s Show' fue una de los programas más exitosos en TV, que duró siete años al aire, donde conocimos a Eric Forman, Donna, Jackie, Kelso, Hyde y Fez. A más de 16 años de su última emisión, Netflix ha confirmado que los actores originales de la serie regresarán con una secuela, descubre qué actores de 'That ‘70s Show' vuelven a la historia.

La popular comedia debutó en la pantalla en agosto de 1998 y terminó en mayo de 2006, con 8 temporadas y 200 capítulos que mostraron la vida de un grupo de adolescentes de los años setenta; su moda, su música y su día a día.

La plataforma de streaming ha revelado cómo se verán Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp en 'That ‘90s Show', en los papeles de Red y Kitty Forman de nuevo, sus mismos papeles.

¿De qué tratará la secuela de 'That ‘70s Show' en Netflix?

En realidad se tratará de un spin-off y se llamará That ‘90s Show en Netflix, será una continuación de la historia que vimos en televisión entre finales de los 90 y la década de los 2000.

That ‘90s Show estará ambientada en 1995 y nos presentará a Leia Forman (Callie Haverda), la hija de Eric y Donna, que visitará a sus abuelos en Point Place durante el verano, así conoceremos a una nueva generación de amigos en el pueblo ficticio de Wisconsin.

¿Qué actores regresarán en 'That ‘90s Show', secuela de 'That ‘70s Show' en Netflix?

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Topher Grace (Eric Forman), Mila Kunis (Jackie Burkhart), Ashton Kutcher (Michael Kelso), Laura Prepon (Donna Pinciotti) y Wilmer Valderrama (Fez) serán parte de That ‘90s Show aunque ya no como protagonistas.

¿Cuándo se estrenará 'That ‘90s Show'?

Netflix ha revelado que serán 10 episodios de That ‘90s Show, aunque podría estrenarse a finales del 2022, la serie aún no tiene una fecha de estreno confirmada.