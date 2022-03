En el marco del Día Internacional de la Mujer, las redes sociales se convirtieron de nuevo en una plataforma de denuncia de violencia de género; ya que Gloria Murillo, aficionada de Tigres y quien fue participante de la cuarta temporada del Exatlón México, denunció públicamente a su exnovio por violencia física y psicológica.

Cada vez son más las mujeres que se atreven a levantar la voz y denunciar a quienes las han lastimado, recordemos el caso de la luchadora Dulce Sexy que reveló la violencia psicológica por parte de su expareja, el caso de la pesista mexicana Geovanella Fararoni que denunció acoso por parte de su entrenador y recientemente Sasha Sokol que aseguró que fue víctima del productor Luis de Llano cuando ella tenía apenas 14 años de edad.

De acuerdo a la INEGI, en nuestro país casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual y cerca del 44% de esta violencia es ejercida por parte de su pareja, esposo o novio.

Gloria Murillo del Exatlón denunció a su exnovio como su agresor

Fue a través de sus redes sociales que Gloria Murillo, particpante del Exatlón México 4, denunció los abusos y la violencia a los que presuntamente fue sometida por parte de su exnovio Alejandro Zavala Noyola, a quién hizo responsable de cualquier cosa que le pueda pasar:

“HOY DENUNCIO A MI AGRESOR. Nunca es tarde para hablar, nunca es tarde para perder por fin el miedo. Después de vivir tiempo atormentada y con miedo, quiero denunciar públicamente a Alejandro Zavala Noyola por ejercer sobre mi violencia física y psicológica que me ha afectado a lo largo de mi vida y en mi día a día y hago responsable a esta persona de cualquier cosa que me pueda pasar a mi o a mi familia a partir de la publicación”, mencionó Gloria Murillo en su cuenta de Instagram.

La atleta además motivó a otras mujeres que estén viviendo algo similar a no callarse más y a no tener miedo: “¿Por qué yo debo tener miedo toda mi vida? Y tú estás normal en un círculo social al que no perteneces ni perteneciste. Yo estudié aquí, yo viví aquí, yo te metí aquí y ahora yo te expongo y te saco de aquí, YA NO MÁS. Mientras haya mujeres en la misma situación que yo, que no hablen por miedo, seguirá habiendo más hombres como él. Mi única responsabilidad fue guardar silencio por miedo, pero hoy digo ¡YA NO MÁS!”, añadió Murillo.