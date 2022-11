Ha iniciado la cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022, el evento de futbol más importante, millones estarán pendientes de cada partido, por lo que las estrellas del deporte se preparán para representar a sus países en la cancha, pero ello no viajarán solos al Medio Oriente, sino también sus esposas y novias, conocidas como WaG's.

WaG's es el término que define a las 'wives and girlfiends' (esposas y novias, en inglés) de los futbolistas. Ellas no solamente son bellas y elegantes, también son influyentes, exitosas profesionalmente y con miles de seguidores en redes sociales. Shakira fue sin duda una de las WAGs más conocidas alrededor del mundo por su música, la ex esposa de Gerard Piqué, el defensa del F. C. Barcelona que acaba de anunciar su retiro.

El diario The Sun de Reino Unido publicó la lista de las WAGs más influyentes de la Copa Mundial Qatar 2022, donde se incluyen reinas de belleza, actrices y hasta una experta en kárate, desde Georgina esposa Cristiano Ronaldo, hasta Jordan Ozuna novia de Karim Benzema. Sigue leyendo y descubre más de las celebridades detrás del futbol.

WAGs más bellas y famosas de Qatar 2022, las esposas y novias de los futbolistas del Mundial

ARGENTINA

Oriana, novia de Paulo Dybala

Oriana Sabatini es una actriz, cantante y modelo argentina, novia del futbolista argentino Paulo Dybala, delantero de la A. S. Roma.

POLONIA

Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski

Anna tiene su propia línea de cosméticos, es experta en kárate profesional y la esposa del futbolista polaco Robert Lewandowski, delantero en el F. C. Barcelona.

FRANCIA

Jordan Ozuna, novia de Karim Benzema

La modelo Jordan Ozuna es novia del futbolista francés de ascendencia argelina, Karim Benzema, que recientemente ganó el Balón de Oro.

INGLATERRA

Sasha Attwood, novia de Jack Grealish

La modelo Sasha Attwood es novia desde la secundaria de Jack Grealish, el futbolista británico del Manchester City.

BÉLGICA

Noémie Happart, esposa de Yannick Carrasco

Noémie Happart es Miss Bélgica 2013 y esposa desde hace 5 años de Yannick Carrasco, el futbolista belga, de ascendencia portuguesa y española, que juega como centrocampista en el Atlético de Madrid.

ESPAÑA

Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos

La influencer y estrella de televisión Pilar Rubio está casada dese hace tres años con el futbolista español Sergio Ramos, defensa en el Paris Saint-Germain F. C. La estrella de redes sociales tiene más de 8 millones de segudiores en Instagram.

URUGUAY

Sofía Balbi, esposa del futbolista Luis Suárez

Sofía Balbi está casada con el futbolista uruguayo Luis Suárez, de acuerdo al The Sun, ellos se conocieron cuando el deportista era un barrendero de 15 años en Montevideo.

ALEMANIA

Lisa Muller, esposa de Thomas Muller

La ecuestre profesional Lisa Muller está casada con la estrella del Bayern de Múnich, el futbolista alemán Thomas Muller.

BRASIL

Raiane Lima, novia de Gabriel Jesus

La influencer Raiane Lima es novia del futbolista brasileño y delantero del Arsenal F. C., Gabriel Jesus.

PORTUGAL

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo

La influencer, bailarina, modelo y estrella de televisión Georgina Rodríguez es esposa del futbolista portugués Cristiano Ronaldo.