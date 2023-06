MasterChef Celebrity está siendo la sensación este 2023 por lo que los sitios de spoilers siguen adelantando lo que ocurrirá en la cocina más famosa de México y este día, FILTRARON quién será el eliminado este domingo 18 de junio, rumor que te compartimos a continuación.

FILTRAN quién es el eliminado de MasterChef Celebrity este 18 de junio

El eliminado estaría entre el ex futbolista Paco Palencia y la actriz Ivonne Montero de acuerdo con diferentes sitios de spoilers que le dan seguimiento a este reality, aunque hay que recordar que esto es un rumor y que para saber si este se cumple o no, no hay que perderse del programa de mañana.

¿Quién fue el eliminado el pasado domingo 11 de junio?

Hay que recordar que quien abandonó la cocina más famosa de México el domingo pasado fue el padre José de Jesús quien era de los favoritos del público, pero cuyos platillos no convencieron a los jueces por lo que tuvo que despedirse del reality entre lágrimas de sus compañeros, pero sobre todo del público que lo ha tenido como uno de los favoritos.

Sobre su despedida el padre dijo: “Me voy muy contento y muy agradecido por todas las veces que pude sentir el calor de los chefs, compañeros y aprender de tantas cosas que nos ofrecen los alimentos”. De esta manera el programa sufre un duro golpe ya que este participante tenía mucho apoyo de los televidentes, por lo que la audiencia de este programa podría desplomarse.