Después del caso que sucedió por la invitación automática de solicitudes, la red social propiedad de Mark Zuckerberg vuelve a convertirse en tendencia y en poner en apuros a sus usuarios, ya que algunos están reportando que la plataforma de Facebook restringió sus cuentas y la razón es por “dar likes”.

Facebook suele tener medidas estrictas y puede bloquear a sus usuarios por enviar solicitudes de amistad de forma masiva en un corto periodo de tiempo, enviar varias veces un mismo mensaje o publicar una entrada de forma repetida, al considerarlo spam; también existen restricciones sobre imágenes de exhibición de desnudos, actividad sexual, publicidad engañosa, incitar a la violencia, autolesiones y más. Pero si tú no hiciste nada eso y tu cuenta está restringida, la razón puede ser más sencilla que eso.

¿Por qué mi cuenta de Facebook está restringida?

Han sido los usuarios quienes han detectado la causa de que muchas cuentas estén siendo restringidas de forma masiva, tal parece que a Facebook le molesta que cambies de opinión, es decir que si a una publicación le das “like”, pero luego te arrepientes y pulsas sobre otra reacción en el mismo video, foto o posteo, la red social te restringe. También puede suceder si le das like o “Me gusta a una foto y luego lo quitas en menos de 30 segundos.

Seguramente has visto esa imágenes en forma de memes, donde te invitan a pulsar repetidamente like o alguna otra reacción, prometiéndote que la carita cerrara los ojos o que te aparecerá algo sorprendente; en realidad si presionas varias veces el botón de like durante 30 segundos, Facebook lo detecta y considera que estás incumpliendo las normas comunitarias.

Pero los “dislikes” también pueden ser una causa, es decir que si decides dejar de seguir a varias páginas y quitas tus likes en un lapso cortó de tiempo, Facebook al igual puede restringir tu cuenta.

¿Cómo quitar la restricción de Facebook por “likes”?

Si tu cuenta fue bloqueada por una situación de “likes”, no te desesperes, la restricción solo dura una hora, donde no podrás publicar ni reaccionar a las publicaciones. Una vez que pase el tiempo de espera, ten cuidado, porque si vuelves a infringir las reglas el tiempo de bloqueo será más largo.

Sin embargo algunos usuarios reportan que bastó con cerrar y abrir la app para que la restricción desapareciera, así que nada pierdes con intentarlo.