El conjunto universitario atraviesa una situación muy compleja y no logra posicionarse bien en el Apertura 2022.

Pumas no para de recibir malas noticias en el Apertura 2022. En un torneo en el que parecía anotarse entre los candidatos al título debido al buen mercado de pases realizado, los dirigidos por Andrés Lillini se ubican entre los últimos puestos del certamen. Los Universitarios están en el 15° lugar, con ocho unidades producto de una victoria, cinco empates y dos derrotas.

En su visita a Atlético San Luis, Pumas ganaba por dos goles gracias a un doblete de Eduardo Salvio que parecía devolverle la confianza y la victoria al equipo. Sin embargo, San Luis selló una gran remontada con tres goles de Abel Hernández. En conferencia de prensa, Andrés Lillini se mostró muy golpeado por el mal momento que atraviesa su equipo.

"Me siento muy mal porque soy el responsable y el primero al que siempre le pedirán su salida. Y así tiene que ser. Es una situación compleja, una afición que no se lo merece", señaló Andrés Lillini respecto a la nueva derrota de los Pumas de la UNAM en el Apertura 2022, un torneo que no está yendo según lo esperado.

Lillini se refirió a la salida de Salvio, quien dejó el campo con molestias físicas, pero no justificó desde allí el bajón del equipo: "Los errores individuales se desencadenan y cuestan goles. La salida de Salvio no nos debe afectar, esto es un grupo. El segundo tiempo perdimos duelos. Quisimos hacer cosas que no entrenamos", reflexionó el entrenador argentino.

Lo próximo para Pumas

Los universitarios tendrán un descanso muy breve, de solo dos días, ya que el domingo volverán a la actividad para enfrentar a Santos Laguna, por la décima jornada del Apertura 2022, después de cinco enuentros sin conocer la victoria.