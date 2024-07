Pumas UNAM pisó fuerte en el mercado y acordó con Alavés la llegada del español Rubén Duarte, de acuerdo a lo consignado por el periodista César Luis Merlo. De esta manera, los Felinos encontraron rápidamente un nombre para reforzar la defensa luego de la frustrada negociación por Héctor David Martínez.

ver también Gustavo Lema habló de todo antes del inicio de la nueva temporada con Pumas UNAM

Así, Gustavo Lema podrá tener bajo sus órdenes a un futbolista con sobrada experiencia en LaLiga. Sin ir más lejos, el lateral derecho de 28 años debutó profesionalmente con Espanyol de Barcelona en 2015 y dos años más tarde fue transferido a Alavés.

Con el conjunto Vasco disputó nada menos que 231 partidos y se erigió como uno de los elementos más importantes de ese equipo. Además, en los tiempos más recientes también se transformó en referente, puesto que portó el gafete de capitán desde la temporada 23/24.

Rubén Duarte jugó 231 partidos con la playera de Alavés. (Imago)

Por otro lado, cabe destacar que el futbolista nacido en Almería, que también puede jugar como zaguero, supo militar en las selecciones juveniles de España. Al respecto, vale mencionar que acumuló 19 encuentros a lo largo de su paso por las categorías sub 17, sub 18, sub 19 y sub 21.

Encuesta¿Es Rubén Duarte el refuerzo que necesitaba Pumas UNAM? ¿Es Rubén Duarte el refuerzo que necesitaba Pumas UNAM? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿En qué condiciones llega Rubén Duarte a Pumas UNAM?

Si bien hasta el momento Pumas UNAM no se ha expresado oficialmente al respecto, trascendió que Rubén Duarte firmaría un contrato por tres temporadas, es decir, hasta el verano del 2027. Además, se estima que se desembolsaría una cifra que rondaría los tres millones de euros, pues ese es el valor que tiene el jugador según el sitio especializado Transfermarkt.

Así las cosas, los Universitarios continúan fortaleciendo su plantilla de cara al inicio del Apertura 2024, que los tendrá debutando el domingo 7 de julio a las 12:00 como locales de León.

Rubén Duarte firmaría un contrato por tres temporada con Pumas UNAM. (Imago)

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que hasta el momento Pumas contrató al delantero Michell Rodríguez, proveniente desde Toros de Celaya, y firmó el regreso de Jorge Ruvalcaba, quien volvió al CU tras casi un año en el equipo filial del Standard de Lieja belga.