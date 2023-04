Pumas de la UNAM se encuentra en la víspera de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, donde el sábado visitará a los Rayados de Monterrey con el objetivo de concretar su clasificación al Repechaje. Los Auriazules se encuentran obligados a ganar si no quieren depender de otros resultados para ingresar a la Liguilla.

Este choque también tendrá la particularidad de que Antonio Mohamed no estará presente en el campo contra su exequipo, esto después de haber sido expulsado en el Estadio Azteca después de un entredicho con el cuarto árbitro, el cual incluyó gestos de parte del Turco contra la afición del América al retirarse hacia los vestidores.

En la conferencia de prensa de este jueves 27 de abril, Mohamed no solo confesó haberle gritado al árbitro sino que dio detalles acerca de los dichos. Según su versión, el colegiado le pidió que no gesticule y sí lo "autorizó" a expresarse verbalmente, lo que desató la furia del entrenador.

"Solamente le pedía que si el régimen de tarjetas iba a ser todo el partido así porque en la primera falta de Caicedo fue amarilla, al minuto de juego, y tenía que ser lo mismo. Eso fue, el árbitro me pidió que no haga ademanes que si quiere que le grite en la cara y le grité en la cara, y me expulsó", comenzó relatando Mohamed.

"Él me dijo que no haga ademanes 'porque la gente ve que haces el número 8'. Le digo: 'bueno está bien', me dijo 'si quieres gritame en la cara'. Le grité en la cara: 'cinco faltas el ocho', y me expulsó, eso fue lo que pasó. Nunca hubo insulto, él pensó que le falté el respecto, tomó una decisión, hay que aceptarla, yo acepto mi error, me enganché de estar hablando con él", remató el timonel de Pumas.

¿Día, hora y TV de Monterrey vs. Pumas UNAM?

Por la Jornada 17 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los Pumas de la UNAM visitarán a Rayados de Monterrey el próximo sábado 29 de abril a las 19:05 horas del Centro de México en la cancha del Estadio BBVA. El juego podrá ser visto por TV a través de Fox Sports Premium, y seguido MINUTO A MINUTO a través de Bolavip.