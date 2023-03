Pumas se juega la mayoría de sus cartas en este Clausura 2023 este domingo cuando reciban al Pachuca en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Los Tuzos llegarán mermados luego de su actividad dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf, torneo del que idearon eliminados a manos del Motagua en el Estadio Hidalgo. Sin embargo, hay tres bajas confirmadas para los capitalinos.

Se trata de Adrián Aldrete y Ricardo Galindo, elementos que están descartados para ver acción este fin de semana. El lateral ya lleva varias jornadas fuera de acción por una lesión muscular, mientras que el defensor central se lastimó durante esta semana y es una de las nuevas bajas que afronta el plantel. Hasta el momento no se sabe si Rafael Puente echará mano de Pablo Monroy por el costado izquierdo, ya que Héctor Ramírez pagará su segundo juego de suspensión.

A estas dos bajas se es podrían sumar más. Todo dependerá de lo que pase este sábado con Arturo Ortiz, Diogo de Oliveira, Jorge Ruvalcaba y José Caicedo. Sin embargo, es probable que puedan estar dentro de la baraja de opciones para el cuerpo técnico el domingo. Pumas tiene prohibido perder ante Pachuca no sólo por la probable salida de Rafael Puente de la dirección técnica, sino por sus posibilidades para clasificar a la siguiente fase.

Será por plataforma

El encuentro entre Pumas y Pachuca se transmitirá solamente por Vix Plus, la plataforma de streaming y se paga de TUDN. La persona que no cuente con dicho servicio no podrá seguir el partido de los auriazules. Estará mucho en juego en la cancha del Olímpico Universitario, pero no será accesible para todos.