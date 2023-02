El jugador de los felinos cumplirá su partido de suspensión esta noche al no ser elegible ante el Rebaño Sagrado.

Uno de los grandes ausentes por parte de Pumas para el juego de esta noche es César Huerta, quien vio la tarjeta roja en el partido ante Necaxa. Como siempre pasa, los elementos que no son elegibles dentro de la Liga MX, participan ese fin de semana con el plantel de la Sub-20. Justo ahí fue donde se destapó con una anotación en la derrota de la categoría 2-3 ante Chivas.

Pese a que se rumoró que existía la posibilidad de apelar su tarjeta roja, ya que Rafael Puente consideró que no era para tanto, esto no sucedió. El "Chino" fue uno de los hombres más importantes de Pumas en el estadio Victoria, pero su esfuerzo no sirvió de mucho ante un Necaxa que hizo tres tiros y metió tres goles.

Otros de los elementos del primer equipo varonil que jugaron con la Sub-20 fueron Julio González, Marco García, José Caicedo y Gael Rodríguez. Los canteranos aún no logran tener un papel protagonista dentro del esquema de Rafael Puente. Basta con ver los pocos minutos que tienen dos elementos que lucían inamovibles el ciclo anterior como José Caicedo y Jorge Ruvalcaba.

Volverá ante el Maza

César Huerta volverá a la convocatoria con Pumas para su siguiente duelo de la Liga MX. Se medirán a un equipo que tampoco tiene muchas victorias dentro del certamen actual, como lo es Mazatlán. Se suma dicho dato a la peor racha en la historia de los auriazules sin victoria fuera de casa.