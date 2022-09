Después de realizar un gran mercado de pases, donde fueron uno de los equipos que más y mejores fichajes concretaron, los Pumas de la UNAM se esperanzaban con pelear por el título en el Apertura 2022. La llegada de Dani Alves parecía ser la frutilla del postre. Sin embargo, el equipo que dirige Andrés Lillini no ha tenido una buena fase regular y todavía lucha para ganarse un lugar en el Repechaje.

Este fin de semana, el conjunto universitario disputó un encuentro muy emotivo frente a Toluca, el cual terminó 2-2. Cuando parecía que los tres puntos se iban con los de Nacho Ambriz, apareció el arquero de Pumas, Julio González, para sellar el empate de manera agónica. Minutos antes, el guardameta había tenido un fallo importante que derivó en la ventaja para los Diablos Rojos, pero en la última jugada, logró reivindicarse.

Tras el histórico momento que se vivió en la Liga MX, con dos porteros marcando un gol en cuestión de horas, Julio González compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Si un día te equivocas, si alguien te dice que no puedes, que no sirves para esto…Tú NO dejes de luchar. NUNCA bajes los brazos. Levántate y discúlpate con la frente en alto. Pelea cada instante por aquello que amas, porque mientras queden minutos, la batalla puede ser tuya", escribió.

Julio González estuvo muchos torneos a la sombra de Alfredo Talavera, aunque cuando este faltaba, el canterano demostraba buenas credenciales y se ganaba el apoyo de la afición. Sin embargo, ahora como titular, y con los malos momentos que tuvo el equipo en este Apertura 2022, González ha sufrido numerosas críticas, por lo que el gol frente a Toluca puede darle un respaldo en el plano anímico de cara a lo que viene.