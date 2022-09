Desde su llegada al futbol mexicano, Dani Alves ha sido titular indiscutible para los Pumas de la Universidad. A su arribo con los felinos, el lateral volante brasileño mencionó que su principal motivación de venir a México no era ser convocado para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Pero conforme han pasado las semanas y se acerca Qatar 2022, Dani Alves se ha entusiasmado con la posibilidad de llegar a su tercer Mundial después de haber participado en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En una entrevista en el programa Hugo Sánchez presenta habló de esta posibilidad.

"Agradecido con Pumas por abrir las puertas de su casa para mí. Yo dije a ellos, no vengo pensando en ir al Mundial, porque el Mundial pasa por estar bien en Pumas. Vengo para entregar lo mejor, para construir un gran equipo de Pumas, para que las personas tengan el placer de ir a verlo jugar y se identifiquen con eso", expresó Dani Alves con Hugo Sánchez, pero no ha renunciado a la posibilidad de estar con la selección brasileña a finales de año: "Mi objetivo obsesionado es ir al Mundial de Qatar, me preparo y trabajo todos los días para ello".

De esta manera, Dani Alves responde a las personas que criticaron su decisión de fichar con algún equipo del futbol mexicano porque podría pasar desapercibido para la selección brasileña: "Todo el mundo me decía: vas a ir a México, con el Mundial ahí. ¿Quién ha dicho que no puedo ir al Mundial si voy a México? Mi historia la escribo yo. Mi alma y mi deseo me guía para allá".

Dani Alves tiene crédito para ir a Qatar 2022

La historia de Dani Alves con la selección brasileña comenzó en 2006. El Mundial de Rusia 2018 se lo perdió debido a una lesión, pero en Qatar 2022 confía en volver al magno evento del futbol. "No sólo tengo ilusión, estoy trabajando para ello. Lo declaré hace 15 días, tengo una historia en la selección, 16 años, y todo lo que yo hice me da crédito para ir a la Copa del Mundo".