Pumas aún tiene esperanza. Si logran vencer al Toluca este domingo en CU, llegarán con mejores argumentos al Clásico Capitalino de la siguiente semana y mantendrán vivas las esperanzas del repechaje. Sin embargo, en sus filas cuentan con un elemento acostumbrado a pelear títulos, algo de lo que están bastante lejos en este Clausura 2023. Eduardo Salvio dejó ver su incomodidad por aspirar al sitio 12 de la clasificación.

“Es la primera vez que me toca estar en un equipo que no está peleando arriba. Tuve la suerte de estar en equipos que ganaron y quiero lo mismo con Pumas. Desde el día uno quiero ser campeón y no me gusta nada tratar de conseguir el puesto 12, no me gusta y quiero pelear arriba”, dijo Salvio en entrevista con ESPN.

El argentino arribó a México contra todo pronóstico y gracias a una llamada de Andrés Lillini. Bastaron unos minutos para que el técnico argentino aprovechara el descuido de Boca Juniors y cerrara a uno de sus refuerzos para el semestre pasado. Sin embargo, sus primeros seis meses quedaron lejos de las expectativas.

Con cláusula importante

Cuando llegó a México, Eduardo Salvio y su representante estipularon una cláusula de salida. Bolavip logró confirmar que, en caso de que un equipo desee llevarse al volante argentino, deberán pagar poco más de 5 millones de dólares. La mitad se quedarán en el club y la otra mitad será para el futbolista.