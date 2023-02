Pumas de la UNAM se prepara para jugar por la quinta jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, este domingo 5 de febrero ante Atlas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Allí, uno de sus futbolistas tendrá la oportunidad de prestar otra buena actuación para seguir llenando el ojo del entrenador.

Para lamento de Rafael Puente Jr, tanto Nicolás Freire (lesionado) como Arturo Ortíz (expulsado ante Tijuana) no podrán ser de la partida en la alineación que enfrente a los Rojinegros. Con dicho escenario, el DT echará mano de un recién llegado que ya ha debutado con la playera Auriazul: Jonathan Sánchez.

Surgido en las fuerzas básicas del Club América, el Cuba lamentó la imposibilidad de haber jugado más tiempo en la Primera División con el equipo de Coapa. Tras una larga estadía en el futbol de ascenso, una destacada actuación con el Atlante campeón de la Liga de Expansión le permitió al defensa central tener la oportunidad de una revancha, la cual no querrá desaprovechar.

“Yo empiezo desde muy pequeño de centro delantero, llego al Club América por un visor y me quedo, como a los dos meses me dicen que tengo buena talla y físico, y que me iban a pasar a la defensa, y yo les dije que me parecía bien. Por un lapso de nueve años yo quería regresar a primera división, estaba en Atlante, hice todo lo posible, quede campeón para que me viera la gente de arriba y gracias a Dios se logró estar acá”, dijo fichaje Felino en diálogo con Azteca Deportes.

Por su parte, Sánchez señaló la gran recepción que ha tenido por parte de Arturo Ortíz, una referencia a seguir para su estadía en CU. "La verdad es que Pumas tiene buen ojo en ese aspecto, Palermo es un buen compañero, no lo tuve como rival, la verdad es que es un gran compañero y me ha recibido muy bien”, declaró.

Sobre el inminente regreso de los ascensos y descensos al futbol mexicano, opinó: “Me daría mucha alegría (el cambio en la Liga MX) , creo que el ascenso y descenso a uno como jugador le sirve para hacer más competencia, es una muy buena opción que se tomara esa decisión".