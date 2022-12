Este defensa sudamericano tuvo participación con Pumas Tabasco y fue campeón en el Apertura 2022 con la categoría sub 20.

Después del fracaso sufrido en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX que devino en la salida del director técnico argentino Andrés Lillini, los Pumas de la Universidad Nacional se preparan para afrontar su revancha en el Clausura 2023 ahora bajo el mando de Rafael Puente junior como entrenador.

En la Copa Sky, los Pumas no pudieron conseguir el pase a la Final y quedaron en espera de debutar en el torneo Clausura 2023. La presentación de los felinos universitarios está programado para el domingo 8 de enero ante los Bravos de Juárez en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Entre los jugadores extranjeros de los Pumas, los reflectores estarán principalmente dirigidos hacia el brasileño Dani Alves quien jugará su segundo torneo con los felinos universitarios después de participar en la Copa del Mundo Qatar 2022, pero otro de ellos también buscará reivindicarse en el plantel auriazul.

El defensa colombiano José Luis Caicedo debutó en el primer equipo de los Pumas en el torneo Clausura 2022 en el que jugó un partido, en el Apertura 2022 participó en ocho juegos y su objetivo a partir del Clausura 2023 es "consolidarme en el primer equipo, que no va a ser fácil yo lo sé, pero con trabajo, dedicación, disciplina se van logrando los objetivos que uno se traza. Es cuanto al grupo, esperamos que sea un buen torneo el de nosotros y que aprovechemos cada momento, cada partido que vamos a enfrentar y hacer un buen torneo".

La nostalgia invadió a José Luis Caicedo de Pumas

En entrevista para el diario Récord, José Luis Caicedo, quien ha participado con Pumas Tabasco y que fue campeón con Pumas sub 20 en el Apertura 2022, reconoció que “ya estoy un poco más adaptado, pero sí me daba duro estar lejos de mi familia y yo allá, igual que en México se reúnen con la familia también nosotros nos reunimos y es parte del sueño que uno tiene, pero el apoyo de mi familia siempre lo he tenido muy cerca".