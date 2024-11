Malas noticias para LeBron: El jugador que le quitó dos MVP de Finales está de regreso en la NBA

La temporada NBA 2024-25 empieza a recuperar estrellas que se habían lesionado, y en vísperas de lo que será el gran juego entre Los Angeles Lakers y Phoenix Suns, LeBron James recibió una mala noticia. El jugador que le quitó dos premios MVP de Finales está de regreso.

A pesar de no romper el mercado de la NBA, el principal refuerzo de los Lakers ha sido el entrenador JJ Redick. Luego de 16 partidos, LeBron, Anthony Davis y compañía, tienen un récord ganador de diez victorias y seis derrotas. ¡Están en la parte alta de la Conferencia Oeste!

Por su parte, Phoenix Suns registró ocho victorias y una sola derrota cuando Kevin Durant estuvo en cancha. Sin el dos veces campeón de la NBA, el equipo solo ganó un juego y perdió en seis oportunidades. Esta situación está a punto de cambiar y no podía ser en un mejor escenario.

LeBron James ha perdido seis de las diez Finales que ha jugado en la NBA y en dos de estas derrotas, Durant fue la gran figura. KD ganó los premios MVP de los títulos que Golden State Warriors le gano a ‘El Rey’ y a Cleveland Cavaliers en 2017 y 2018. Ahora, se volverán a encontrar…

El jugador que le quitó dos MVP de Finales a LeBron está de regreso

LeBron James y Kevin Durant. (Foto: Imago)

Kevin Durant no juega en la temporada NBA 2024-25 desde el 8 de noviembre por una distensión en la pantorrilla izquierda. Sin embargo, hay malas noticias para LeBron, ya que el periodista de ESPN Shams Charania informó que el plan es que regrese para el juego Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers del martes 26 de noviembre a las 22:00 ET.

Durant no es la única estrella que regresaría para el juego Suns vs. Lakers

Además del regreso de Kevin Durant a las duelas del mejor baloncesto del mundo, Charania también informó que Bradley Beal, tres veces All-Star de la NBA, regresará en los Suns para el juego contra los Lakers de LeBron. El base sufrió una lesión en la pantorrilla izquierda y no juega desde el 12 de noviembre.

