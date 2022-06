Mientrasen el entorno del Toluca esperan que se concrete la llegada de Edinson Cavani, que sería el gran fichaje del torneo Apertura 2022, los Pumas están cada vez más cerca de asegurar la contratación de Gustavo del Prete, delantero argentino proveniente de Estudiantes La Plata.

Semanas atrás, Gustavo del Prete estaba en la órbita de las Águilas del América, pero repentinamente su rumbo cambió del nido de Coapa a la cueva del Pedregal, y los Pumas están a punto de ficharlo para cubrir la plaza que quedó vacante con la salida del brasileño Rogerio de Oliveira.

Un factor que ha resultado fundamental para que Gustavo del Prete se haya identificado con el proyecto que representa la propuesta de los Pumas fue haber recibido un llamado telefónico del director técnico argentino Andrés Lillini quien ha estado muy al pendiente de los fichajes del portero Gil Alcalá, el defensa Adrián Aldrete y el delantero César Huerta.

En entrevista para CieloSports, Gustavo del Prete revelo que Andrés Lillini “me llamó, hablamos ayer y eso fue importante para tomar la decisión. Para mí es muy lindo que el técnico me quiera. Es un club muy a lo Estudiantes, donde el esfuerzo no se negocia y es muy familiero”.

Los Pumas querían que Gustavo del Prete estuviera en México desde días atrás, pero el delantero les pidió su anuencia para jugar el clásico de Estudiantes contra Gimnasia y Esgrima. "Cuando me llamaron los dirigentes de Pumas les dije que el clásico platense era un partido importante y que lo quería jugar. Me siento muy identificado con el club, me dio la gente mucho cariño, me abrieron la puerta cuando nadie me conocía... La semana pasada me llamaron y me pidieron que no jugara el clásico porque estaba todo avanzado, pero yo les dije a los dirigentes que quería jugar el clásico y soy de pensar que lo que tiene que pasar, va a pasar. Sabía que era mi último partido, lo pude disfrutar y me hubiera encantado haber ganado y hacer un gol".