En la previa del viaje rumbo a Barcelona para disputar el trofeo Joan Gamper en el mismísio Camp Nou, todo Pumas UNAM se sacudió por una oferta económica que podría arruinar todos los planes. Pues desde Arabia Saudita vendrían a llevarse a Juan Ignacio Dinenno, uno de los emblemas del equipo.

De acuerdo a información publicada por Armando Melgar, del Diario Récord, el Al-Shabaab habría realizado una millonaria propuesta formal para hacerse con los servicios del Comandante para este mismo semestre, lo que dejaría a los del Pedregal sin su goleador en medio del Torneo Apertura 2022.

En el aeropuerto de la Ciudad de México y mientras los jugadores Universitarios se dirigían a abordar su avión, Bolavip pudo escuchar del propio Juan Dinenno hablar sobre esta situación. El argentino no negó la posibilidad de emigrar, pero dijo no querer hablar sobre el futuro y se mostró enfocado en Pumas.

Dinenno habló sobre la oferta

"Lo dije siempre, el futbol es muy dinámico, pasan muchas cosas. Realmente yo estoy acá y con la cabeza puesta acá. Hablar de acá a futuro no tienen ningun sentido, vamos por la fecha seis. Estoy muy metido con en lo que es el torneo, lo que es el equipo. Hablar de esto en este momento no creo que tenga ningún tipo de sentido", declaró el atacante.

Ante la misma pregunta, Andrés Lillini dijo haberse enterado de la oferta, pero nadie que le comunicó nada: "Nadie me dijo nada, a mí nadie me dijo nada. Sí me enteré porque me escribieron. Sí (cuenta con Dinenno), no lo siento inquieto por irse, lo siento inquieto por hacer un gol".