Realizó un gran mercado de pases. Aspira a pelear por el título. Tiene a Dani Alves como fichaje estelar. Cuenta con más futbolistas de primer nivel en su plantilla. Sin embargo, ¡Pumas UNAM no para de empatar! El conjunto universitario no logró romper la paridad en cinco de los seis encuentros que disputó. ¿Lo positivo? Sigue invicto en el certamen.

Uno de los aspectos que llama la atención en el andar de Pumas en este Apertura 2022, es el momento que atraviesa el centrodelantero del equipo, Juan Ignacio Dinenno. En seis fechas disputadas, el argentino ha dicho presente en cuatro ocasiones, pero sólo marcó un gol, en el empate por 3-3 ante León, por la segunda jornada.

En conferencia de prensa, el entrenador Andrés Lillini se refirió a la racha de Dinenno y expresó: "Juan es un hombre muy autoexigente con él mismo. Lo que le decimos siempre, cuando los goleadores entran en esta racha, que no exclusiva de Juan, todos pasan, tiene que empezar a jugar para el equipo, que haga otra labor, que no se tome él sólo la responsabilidad de ganar un partido porque no es así".

Lillini considera que el gol no debe desesperar a Dinenno, ya que se trata de una situación colectiva: "Esto lo tenemos que construir entre todos. Claro que el nueve lleva el peso que decis, de ser estadísticamente el que aporte, pero a mi no me desespera la situación y se lo hago saber a él. Estos futbolistas son así, hay que tratar de convivir con estas situaciones a veces negativas de no poder hacer un gol", analizó el estratega argentino.

Confía en Dinenno

Pese a la sequía del centrodelantero argentino, Lillini confía en que pronto la racha llegará a su fin: "La unica manera de que el la saque adelante es en esto, estando frío de la cabeza, frustrado no está frustrado, estamos frustrados todos por no poder ganar, pero tampoco el tiene el peso de ganar un partido solo. Cualquiera lo puede hacer y han errado goles muchos, entonces yo sé que Juan la va a sacar adelante".