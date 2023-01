Figura extranjera de los Pumas no se preocupa por los años sin ser campeones

Tras consumar un fracaso en el torneo Apertura 2022, uno de los equipos que están obligados a tomar revancha en el torneo Clausura 2023 son los Pumas de la Universidad Nacional, así lo consideró el argentino Gustavo del Prete quien vivirá su segundo torneo con los felinos.

Para el torneo Apertura 2022, los Pumas se reforzaron de una manera poco usual con las incorporaciones de Gustavo del Prete y su compatriota Eduardo Salvio así como del brasileño Dani Alves, pero ni siquiera llegaron al Repechaje y eso derivó en la destitución del director técnico argentino Andrés Lillini.

Gustavo del Prete comentó que se encuentra en mejores condiciones para afrontar el torneo Clausura 2023. "Me siento mejor, pude hacer una pretemporada que lo necesitaba y también conozco más la liga. En lo grupal estamos trabajando de otra manera de jugar a comparación de antes, y estuvo bueno que tuvimos bastante tiempo para trasladar la idea de Rafa (Puente junior) a la cancha", sentenció.

Los Pumas debutarán en el torneo Clausura 2023 el domingo en el estadio Olímpico Universitario ante los Bravos de Juárez. Para Gustavo del Prete sería conveniente trabajar sin declaraciones desmedidas: "El equipo se ha propuesto ser protagonista y poder clasificar a la Liguilla. El torneo pasado nos dolió mucho no calificar y creo que hay que empezar a trabajar callados, partido a partido".

Pumas, casi 12 años sin ser campeón

El título de liga más reciente que ganaron los Pumas fue en el torneo Clausura 2011. Gustavo del Prete considera que el actual plantel no tiene que cargar con esos años de espera. "Es algo de muchos años y no creo que tengo que pensar en eso. Esto es partido a partido, paso a paso, hay que ir de a poquito. Ojalá que al final del torneo podamos (ser campeones) confío en el plantel y cuerpo técnico que tenemos. No nos pesa eso, porque queremos trabajar para ser campeones".