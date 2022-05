Ya es un hecho. Andrés Lillini , que finalizaba su contrato a finales de año, decidió extender su vínculo con los Pumas de la UNAM hasta diciembre de 2023, cumpliendo con lo que ya había anunciado en plena competencia al manifestar que no se veía de momento en otro equipo que no fuese el universitario.

Habiendo llegado a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde perdió con Seattle Sounders, y al Repechaje de la Liguilla del Clausura 2022 de la Liga MX, de donde se fue goleado por Chivas; para analizar el semestre del entrenador hay que poner en contexto la plantilla que tuvo a disposición, escasa pensando en afrontar la doble competencia hasta el final. Y esa capacidad de sacar el máximo de sus futbolistas, de echar mano a juveniles formados en el club, fue lo que terminó de convencer a la directiva de que seguía siendo el indicado.

Pese a aceptar las condiciones para la renovación, sin embargo, de las declaraciones del propio Andrés Lillini se desprende ahora que todavía no ha podido superar la final perdida en Concachampions ante Seattle Sounders. Un arma de doble filo, porque por un lado la frustración podría atentar contra la mejor toma de decisiones, pero por otro podría ser precisamente el objeto de nuevas motivaciones.

"He sumado kilómetros en esta experiencia, en esta profesión que es tan compleja. Las finales me han marcado mucho, más allá de no poder digerir personalmente ciertas situaciones como no poder ganar estando tan cerca. Llegar, el camino recorrido, los procesos que hemos implementado, nuestros recursos genuinos…Eso me hizo aprender mucho y me da mucha ilusión para lo que viene”, señaló el entrenador.

Lillini quiere un título en el nuevo semestre

Si bien valoró el hecho de haber podido insertar en el equipo a jóvenes futbolistas provenientes de las fuerzas básicas del club, así como el hecho de haber contribuido a llevar a Europa a Johan Vásquez, Andrés Lillini remarcó que se debe poder festejar un título con Pumas. "Me falta coronar con un título, que no se nos puede escapar en este próximo periodo", remarcó.