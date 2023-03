Pumas ya prepara lo que será su duelo ante Pachuca en la cancha del estadio Olímpico Universitario. Entrenaron este viernes en las instalaciones de la Cantera y lo hicieron con algunas ausencias. Por lo mismo, Rafael Puente y su cuerpo técnico deberán mover algunas piezas de su esquema para tratar de vencer a los Tuzos, quienes vienen de perder en la Liga de Campeones de la Concacaf a manos del Motagua.

Durante el entrenamiento de este viernes, hubo algunas ausencias que pueden preocupar al pueblo felino. Se trata de Diogo de Oliveira, Arturo Ortiz, Adrián Aldrete, Jorge Ruvalcaba, Ricardo Galindo y José Caicedo. Luego de pasar algunas semanas sin tener más de dos elementos lesionados, ahora no podrán contar con dos de los antes mencionados. Quienes ya están confirmados como bajas para este domingo son Aldrete y Galindo.

No será hasta las siguientes horas cuando el cuerpo técnico pueda tener certeza en cuanto a las bajas totales que tendrán ante Pachuca. Pese a todo, se encontrarán con un equipo mermado físicamente. Los de Hidalgo jugaron una serie de ida y vuelta ante el Motagua y quedaron eliminados. Metieron a sus titulares y ahora deberán aprovechar las pocas horas de recuperación que les quedan antes de ir a Ciudad Universitaria.

Será por plataforma

El encuentro entre Pumas y Pachuca se transmitirá solamente por Vix Plus, la plataforma de streaming y se paga de TUDN. La persona que no cuente con dicho servicio no podrá seguir el partido de los auriazules. Estará mucho en juego en la cancha del Olímpico Universitario, pero no será accesible para todos.