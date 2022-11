Pumas viene de protagonizar uno de los fracasos más importantes de la Liga MX en los últimos años, luego de concretar una serie de refuerzos mediáticos y ni siquiera conseguir el boleto al Repechaje del Torneo Apertura 2022.

La llegada de Rafael Puente al banquillo universitario genera grandes expectativas en la afición, que desea ver al equipo como protagonista y peleando por el título de Liga MX, el cual se les resiste desde hace más de una década.

Aunque todavía no se tienen certezas sobre la propuesta del nuevo entrenador, lo cierto es que en Pumas parecen tener muy claro cuál es el camino a seguir. Y es que según Nicolás Freire, la idea es 'copiar' el modelo de Pachuca.

“Ustedes vieron la final Pachuca Toluca, Pachuca fue mucha intensidad. Por ahí copiar ese modelo porque al final siempre tienes que tener algún modelo en el cuál apoyarte o en el cuál copiar ciertas cosas para mejorar en el equipo”, dijo Freire a TUDN.

Confía en Rafael Puente

El capitán de Pumas destacó las cualidades del nuevo director técnico de los Auriazules y tiene plena confianza en su capacidad para hacer un gran trabajo. "Yo no conozco a Rafa, pero he tenido referencias de él como persona y como profesional y me saco el sombrero. Es un tipo que lo demostró ayer en su primera charla, nosotros vamos a tratar de apoyar el proyecto y sabemos que nos va a convencer de que lo vamos a hacer”.