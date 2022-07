Pumas UNAM esta temporada promete mucho después de los fichajes que consiguieron para el Apertura 2022, situación que ha derivado en que las expectativas tanto de aficionados como medios de comunicación estén al tope, pero habría una noticia que pudiera meterlos en dificultades, pues al parecer uno de sus fichajes estrella estaría sufriendo por un factor externo para conseguir adaptarse.

Se trata nada más y nada menos que del delantero argentino Gustavo “El Tuti” del Prete, quien dio a conocer que para él fue todo un suplicio su debut con los auriazules, pues padeció sobremanera el calor de Ciudad Universitaria y la altura de la Ciudad de México, así lo dio a conocer en una entrevista para Récord, en donde aceptó que su rendimiento físico no fue el esperado pues creyó que llegó con mejor condición.

"Me estoy sintiendo muy bien y del grupo ni hablar y también dentro de la cancha. De a poquito me voy acostumbrando más al tema de la altura, sé que todavía me falta. Estoy tomando ritmo en el partido, me sentí bien en cuanto al aire e intentando mejorar para que todo esté bien", reveló el atacante sudamericano, quien reveló que tras el encuentro en CU aseguró que se sintió relativamente bien, aunque le hubiera gustado terminar con el triunfo ante los fronterizos.

"Me sentí bien físicamente y de aire me sentí bien, corrí bastante y sí me ahogué, que es difícil salir del ahogo, pero me sentí bien. Fue muy lindo, la gente muy bien, mucho apoyo en mi primer partido, fue algo muy especial y es una lástima que no hayamos podido regalar la victoria porque tuvimos chance y no pudimos concretarlas”, Del Prete aseguró que el ambiente de Ciudad Universitaria lo dejó encantado y lamentó no poder haber correspondido a la afición con una victoria.