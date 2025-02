Sorprendentemente, los Pumas de la UNAM tuvieron un trabajo mucho más arduo de lo pensado para poder dejar en el camino al humilde Cavalry FC de Canadá, en el marco de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2025. El equipo auriazul sufrió pero pudo avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Publicidad

Publicidad

Al cabo de la revancha entre mexicanos y canadienses, entre los ‘Universitarios’ muchos fanáticos expresaron su disconformidad por las ‘formas’ en las que Pumas tuvo que terminar ganando el encuentro, no con el estilo y la fluidez de juego que a la afición le gustaría y mostrando un futbol para ellos poco vistoso.

Sin embargo, Gustavo Lema, entrenador de los ‘Felinos’, se distanció de la parcialidad auriazul y expresó su satisfacción por lo hecho por el equipo. “El resultado es mentiroso, hoy se hizo un gran partido, lo que pasa es que cuando vos no concretás… el gol es clave, cambia todo, cambia la dinámica, el parado del rival… el primer tiempo pateamos 25 tiros y cruzamos 43 centros, pero con bajo efectividad. Entramos por todos lados”, explicó el argentino en rueda de prensa luego de conseguir la ansiada clasificación a octavos de final de la Concachampions.

Gustavo Lema y otro crédito para seguir en el banquillo de Pumas [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

El director técnico de Pumas aseguró que entiende la impaciencia de la afición en el transcurso del juego, pero no las sensaciones posteriores con las que se marchó gran parte del público. “Cavalry es un equipo muy fuerte físicamente, que juega al límite y te cuesta, y lo felicité al entrenador por lo que hicieron y la entrega que tuvieron, pero fuimos muy superiores. Cuando llegan los goles cambia todo. Si hubiéramos hecho el gol al principio como lo merecíamos, hubiera traído un poco más de calma; al hacerlo en el segundo tiempo, todo se impacienta, y el equipo rival se suelta y también va a buscar su resultado“, sostuvo Gustavo Lema en conversación con los corresponsales que compartieron la visión de los fanáticos.

Ratificando su visión de lo sucedido, el ‘Chavo’ infló el pecho por la actuación de Pumas y maximizó su punto de vista del cruce ante Cavalry. “No quiero faltarle el respeto al rival, pero era un partido de 3-0 o 4-0 por lo menos, pero bueno no vienen los goles, empieza el nerviosismo y después estás a un gol. Hicimos como 480 pases, una locura, 75% de tenencia... Sí, es lógico, pero si no lo concretás después sufrís. Son de estos partidos que después lo ves tranquilo y en cuanto al juego era un partido de un trámite mucho más tranquilo de las sensaciones que tenemos ahora”, agregó el timonel de Pumas UNAM, que ya sabe que en la próxima instancia se medirá ante otro equipo duro de roer como el Alajuelense de Costa Rica.

ver también DT de Cavalry se rinde a los pies de Pumas UNAM tras la eliminación en CONCACAF: “Lo llamaría…”

En medio de numerosos pedidos por ‘su cabeza’, Gustavo Lema no dio el brazo a torcer y se mostró positivo de cara al futuro del primer equipo. “Este tipo de pruebas, sacarlas adelante, a mí me da esa calma o esa visión optimista del equipo, para seguir avanzando en las competencias. Hoy nuestro principal rival éramos nosotros mismos, por todas estas cuestiones emocionales. Esto es fútbol, es muy anímico, y cuando tenés estos desafíos y los superás, las sensaciones son muy positivas”, se explayó el entrenador auriazul, que tendrá que seguir trabajando intensamente si quiere recuperar el respaldo de una afición que hace rato le ha salto la mano. ¿Habrá vuelta atrás?

Publicidad

Publicidad