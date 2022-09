La llegada de Dani Alves a Pumas UNAM fue una de las contrataciones más importantes del mercado de pases del Torneo Apertura 2022. El lateral brasileño despertó la ilusión de la afición universitaria que soñaba con la posibilidad de poner punto final a su sequía en la Liga MX, algo que por lo visto no sucederá en lo que resta de semestre...

Y es que los Auriazules han tenido un rendimiento por debajo del esperado y actualmente son muy pocas las opciones que tienen para meterse en el Repechaje. Sin embargo, Alves no se da por vencido con facilidad y sostiene que llegó a México con el propósito de dar la vuelta olímpica con Pumas, algo para lo cual seguirá trabajando.

''Ser campeón con los Pumas. Vine a México para eso. Vine con una misión y solo se acaba cuando se cumple'', respondió el futbolista del conjunto universitario ante la pregunta de cuál es el objetivo que le falta cumplir en su carrera, durante la segunda parte de la entrevista con Efraín Velarde para su canal de YouTube.

Alves asegura que esa es la razón por la que no escucha los señalamientos que se han hecho hasta el momento y resalta que solo piensa en hacer algo grande con Pumas. ''Yo estoy enfocado en cómo hacer más para que Pumas gane y que la gente se sienta orgullosa. Ese es mi compromiso con la institución y para algo me contrataron. No sé hacer otra cosa''.

¿Cómo está Pumas en la tabla?

El equipo de Andrés Lillini necesita un milagro para conseguir el boleto al Repechaje de la Liga MX. Y es que los Auriazules tienen que ganar los dos partidos restantes en la ronda regular y que Atlético de San Luis, Puebla y Necaxa no sumen los tres puntos en la última jornada del Apertura 2022.