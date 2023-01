No han sido días tranquilos en Pumas. Y es que a pesar de la goleada conseguida contra León en el Torneo Clausura 2023, la detención preventiva de Dani Alves tras una demanda por abuso sexual sigue dando de qué hablar en el conjunto universitario.

El lateral brasileño no cumplió su contrato, que culminaba en el mes de junio y con ello el club podría tomar acciones legales contra el futbolista. El propio Leopoldo Silva reconoció que este es un escenario que se sentarán a estudiar en los próximos días.

"Vamos a revisarlo más adelante, vamos a dejar que se desarrolle el proceso", comentó el presidente de Pumas previo al compromiso frente a León en la Liga MX, dejando en claro que el club no descarta ninguna medida contra el sudameircano.

Por lo pronto, la leyenda de la Selección de Brasil se encuentra en prisión, mientras las autoridades realizan las investigaciones sobre el caso. Sin embargo, diversos medios locales sostienen que las cámaras de vigilancia desmienten la versión de Alves.

Xavi arremetió contra Alves

El director técnico del Barcelona habló sobre el escándalo protagonizado por el experimentado lateral brasileño, pidiendo disculpas a la víctima debido a que en sus primeras declaraciones no condenó la violencia de género con la contundencia que merecía.

"Me sabe mal que Dani lo pueda haber hecho, pero en este tema hay que ser muy contundente. Ayer no estuve muy afortunado con mis palabras y pido disculpas. Sé que mi voz es muy importante, porque represento a un club como el Barça, por lo que lo siento de verdad, no ha sido un día agradable para mí", expresó el DT.