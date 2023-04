Pumas entrenó en Cantera en lo que fue apenas la tercera práctica de Antonio Mohamed con el equipo. Pese a todo, y además de que Pumas Tabasco jugó ayer en Villahermosa ante el Atlético Morelia, cambió un poco la baraja de canteranos con los que contará para el partido del siguiente domingo ante el Atlético de San Luis.

Algunos de los juveniles que estuvieron con Antonio Mohamed fueron Jorge Ruvalcaba, José Caicedo, Oliver Pérez, Bruno Schmutz, Gael Rodríguez, Pablo Monroy, Marco García, Carlos Gutiérrez y Santiago Trigos. También ya estuvieron disponibles Arturo Ortiz y Adrián Aldrete, elementos que estuvieron ausentes algunas semanas por lesión.

Aún no se conocen los cambios que realizará el cuerpo técnico del "Turco" para el encuentro de este domingo ante los potosinos. No se sabe si cambiará de banda a Monroy para darle entrada a Aldrete. Otra de las zonas en la que la incógnita es enorme está en la ofensiva. Bien vale mencionar que todavía no contarán con Gustavo Del Prete.

Sin margen de error

Por su derrota ante Querétaro, los auriazules ya no pueden perder más partidos. Deberán vencer al Atlético de San Luis, Toluca y tratar de vencer al América o Monterrey en las últimas dos fechas. Necesitan 10 puntos de 12 posibles, algo que se antoja complicado por el historial en contra que tienen ante las Águilas y Rayados.