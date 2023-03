Uno de los grandes males que queja al futbol mexicano es la división de los partidos entre sistemas de televisión y las nuevas plataformas que existen. Cada vez se vuelve más complicado sentarse a ver un partido a través de la tele, ya que se necesita que sea un modelo muy nuevo, además de gastos extra por plataformas que muchas veces ni siquiera funcionan.

Ese es el caso de los duelos de Pumas. Si bien es cierto que el torneo pasado no se sufrió tanto con esta medida por el impacto mediático que había generado Dani Alves, este torneo fue lo contrario. Muchos partidos de los auriazules ya se transmitieron a través de Vix+, la plataforma de TUDN.

De cara a lo que resta del torneo, acá te presentamos los duelos que se transmitirán sólo por dicho espacio: Pumas vs Puebla, Pumas vs Pachuca, Pumas vs Atlético de San Luis. El único cotejo que se salva, al menos hasta el momento, es el Pumas vs Toluca. Ese enfrentamiento aparece agendado para ser transmitido por televisión abierta.

¿Cuánto cuesta?

El Pumas vs Puebla va por Vix+, que es la nueva apuesta de la televisora. El costo que tiene es de 119 pesos, los cuales se cobran mensualmente al método de pago que se prefiera durante la contratación. También tienen un plan anual de 999 pesos. No se debe de olvidar que, al ser una plataforma de streaming, el juego se verá con retraso de segundos, que pueden ir desde los 20 hasta ser minutos completos.