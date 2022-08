Después de salir a manifestar públicamente el respaldo de la directiva del club Universidad Nacional al argentino Andrés Lillini como director técnico de los Pumas, Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo del equipo auriazul, salió a hablar del contrato del futbolista brasileño Dani Alves.

En lo que va del torneo Apertura 2022 y desde su incorporación como refuerzo, Dani Alves ha sido titular en cuatro partidos con los Pumas y los ha jugado completos; aun cuando el equipo va perdiendo y necesita hacer ajustes, el futbolista brasileño se ha mantenido intocable en la cancha.

Lo anterior ha generado la suspicacia de que Dani Alves tiene en su contrato una cláusula para jugar los 90 minutos de todos lo partidos de los Pumas para mantenerse en ritmo y ser considerado por Tite, el director técnico de la selección brasileña para ser convocado para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Respecto a esta situación, Miguel Mejía Barón explicó que "con la llegada de Dani Alves están suponiendo que hay una cláusula especial en el contrato y yo digo "¡qué buena imaginación! y ¡qué buenas ideas para entrar en polémica! porque la polémica vende. Ustedes deben pensar que cualquier profesional serio no aceptaría una tontería de ese tipo. No existe eso de que hay cláusulas que obligan al director técnico para un futbolista juegue los 90 minutos. Parece broma, pero sé que no lo es porque lo dicen de una manera que están convencidos, pero certifico que eso no es verdad".

Ante las críticas a Dani Alves al considerar que no está ayudando al equipo como se esperaba, Miguel Mejía Barón expresó que el brasileño lleva un proceso: “La llegada de Alves ha sido un suceso, pero deben de conocerlo a él y él a sus compañeros, en 14 días vamos a tener cinco partidos, no es nada más para Pumas, nos falta coordinación y conocimiento dentro de la cancha, eso de manera simplista, no voy a entrar en análisis técnico y táctico, no es mi papel".