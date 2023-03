Dentro de lo que es la confección de equipos partícipes, Pumas UNAM no dice presente dentro de la Concachampions 2023.

¿Por qué Pumas UNAM no juega la Concachampions 2023?

Nos metemos en lo que es el desarrollo de la Concachampions 2023, certamen internacional que involucra a los equipos de Concacaf, es decir los provenientes de Centro, Norteamérica y El Caribe. Cabe resaltar que el día 4 de junio conoceremos al próximo campeón de la competición, ya que Seattle Sounders no participa del certamen.

Buscando recuperar un título perdido tras 16 años de hegemonía mexicana, lo cierto es que la Liga MX deposita su confianza en Tigres UANL, Pachuca, León y Atlas para volver a posicionar al fútbol mexicano en lo más alto de Concacaf como también para recuperar la participación dentro del Mundial de Clubes.

Sin embargo y a pesar de su buen rendimiento en la pasada copa, Pumas UNAM no integra la Concachampions 2023. Si bien los equipos que son subcampeones o finalistas no tienen el boleto garantizado para la siguiente competición, los ganadores del certamen en 1980, 1982 y 1989 forman parte a una de las sorpresivas ausencias del campeonato.

La no presencia de Pumas UNAM en la Concachampions 2023 se debe a que el equipo no fue finalista en ninguno de los torneos de la temporada 2021-22 en la Liga MX. Si bien ese campeonato contó con una elección de cupo mediante la tabla de la campaña completa, los "Universitarios" no llegaron los puntos en una sumatoria obtenida por los Tigres UANL. Estos son los clasificados: