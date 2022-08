Ubicados en el penúltimo lugar de la clasificación en este torneo Apertura 2022 junto con sus refuerzos liderados por el brasileño Dani Alves, los Pumas del director técnico argentino Andrés Lillini siguen dando de qué hablar a la afición, a la prensa y a exjugadores históricos del club universitario.

Miguel España, quien fuera mediocampista de los Pumas entre 1983 y 1994, y pieza fundamental en el campeonato de liga que los felinos universitarios obtuvieron en la temporada 1990-91, analizó el momento actual del equipo dirigido por Andrés Lillini y precisó qué les ha faltado.

"El equipo de Pumas, si bien Lillini en torneos anteriores había conseguido un equilibrio, llegó a una final y salieron algunos jugadores, pero le ha faltado intensidad en la media cancha. Contra Guadalajara se notó, Guadalajara tuvo las mejores oportunidades de gol y hasta pudo ampliar el resultado", analizó Miguel España y dio su comentario sobre el director técnico argentino: "Tiene cosas buenas, incluso fui a algún entrenamiento y me gustó lo que vi, estando Pumas en mal momento. Creo que busca tener ritmo, equilibrio, por momentos lo encontró bien con el equipo. De repente en ese mismo periodo ya los tenía bien y le movió y se veía mal y tuvo que recomponer. Tiene sus claroscuros Lillini, pero no lo veo como un mal entrenador, ha tenido planteles muy cortos y el equipo se ha visto bien".

Con la experiencia y la autoridad de haber llevado a los Pumas a la final de la Copa Sudamericana de 2005, Miguel España apuntó de lo que han carecido jugadores recién llegados como Gustavo del Prete, Eduardo Salvio y Dani Alves, de quien también habló Hugos Sánchez: "Me parece que los refuerzos tienen buena calidad, pero el ritmo de lo que es Pumas y el fútbol mexicano les ha faltado"A las contrataciones les hace más ritmo a lo que es Pumas y el fútbol mexicano.

En entrevista para Marca Claro, Miguel España evaluó detalladamente a Dani Alves: "Cuando llegó me sorprendió lo rápido que se instaló y lo rápido que sacó su visa. Con el paso de los años lo que pierdes en el aspecto físico es la velocidad. Te digo porque lo viví. Me tocó jugar contra (Bernd) Schuster, cuando Pumas lo traía como una gran contratación. Nosotros íbamos y veníamos, y apenas iba Schuster. Creo que a Dani le está faltando eso, no sé si sea de adaptación, pero sí le está costando la velocidad, el ritmo y eso es lo que le está faltando a Pumas. No creo que sólo sea problema de Dani Alves, sino hay varios jugadores que no están haciendo esa función. El exjugador de Pumas llegó a la conclusión de que en caso de ser necesario debe ir a la banca de suplentes: "Yo creo que, si es necesario, sí. Aquí creo que no es pasaporte. Lo vemos en Europa, llegas con tus estelares, pero si no te están rindiendo, hasta por salud mental de los propios jugadores, si es necesario tienes que meter a los mejores y a los que te estén rindiendo más".