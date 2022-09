Es una situación muy común en el futbol mexicano que se ignore o se olvide lo que los futbolistas aportaron para engrandecer las historias de sus equipos, y en esta ocasión fue en las instalaciones de la Cantera de los Pumas de la UNAM que uno de sus jugadores históricos pasó un mal momento.

Entre el torneo Verano 2001 y el Clausura 2007 jugó para los Pumas de la UANM José Luis el Parejita López, un mediocampista que apareció para darle continuidad al legado que su padre José Luis Pareja López le aportó a los felinos universitarios en los años 70 y 80, época en la que fue compañero de Hugo Sánchez.

Coincidentemente, José Luis el Parejita López jugó bajo el mando de Hugo Sánchez en las dos etapas que el exgoleador tuvo como director técnico de los Pumas, y en la segunda contribuyó a la obtención de dos títulos: dos de liga en el torneo Clausura 2004 y el Apertura 2004, uno de Campeón de Campeones de la temporada 2003-04 y el trofeo Santiago Bernabeu en 2004.

Con esas credenciales, lo más lógico sería que José Luis Parejita López fuera recibido cordialmente en las instalaciones de los Pumas, pero no fue así. El exmediocampista denunció que fue maltratado en una visita que le hizo a Miguel Mejia Barón, vicepresidente deportivo de los felinos: "Yo estoy triste por situaciones que acabo de vivir. Me sacaron de la Cantera, que no podía estar ahí. Que porque no tenía autorización de estar en Cantera cuando yo ni siquiera iba a ver al equipo, iba a ver al doctor Mejía Barón para cosas diferentes y me dicen: No puedes estar acá. Me da tristeza". Por situaciones como ésta con los Pumas "no voy al estadio porque es diferente. Yo veo todos los partidos. Me da tristeza que la gente se porte así cuando uno aportó cosas. No sé si mucho o poco, pero aporté cosas y que te traten así es raro. Yo me formé ahí, estuve 15 años y que te digan que no puedes estar aquí, sí me da tristeza".

Parejita López responde a Dani Alves

Asimismo, José Luis Parejita López dio respuesta a las declaraciones que Dani Alves dio en contra de los futbolistas mexicanos al tacharlos de conformistas: "En esa parte, hablo de mi persona, pero yo nunca fui conformista. Gané siete campeonatos como profesional no me puedo poner a la altura de Dani ni nada. Él lo ve con otros ojos, está llegando y también si lo dice es por algo. Eso tiene que hacer que el futbolista mexicano se dé cuenta que no puede ser así y no es el primero que lo dice. Si Dani lo dijo es por algo".