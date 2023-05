Pumas UNAM no quiere perder el tiempo de cara a la pretemporada que comenzará el 25 de mayo. Ya hubo una salida confirmada, ya se sabe que Higor Meritao no entra en planes, pero aún no se tiene mucho conocimiento respecto a refuerzos. Uno de los nombres que ya sonó es el de Hugo González, pero hay otro que hizo mucho ruido en los últimos días y viene desde el futbol argentino.

Se trata de Kevin Mc Allister, hermano de Alexis Mc Allister, campeón del mundo con Argentina y que actualmente juega en la Premier League. Su hermano pertenece a Argentinos Junior, equipo que vio nacer a Nicolás Freire. César Luis Merlo, el mejor periodista de fichajes en el continente, ya dio pistas respecto al caso del defensor argentino.

“No hay nada avanzado entre Pumas y Kevin Mac Allister. bien es cierto que lo quisieron el mercado pasado, en este no hubo avances, según me confirman varias fuentes. El defensor de Argentinos Junior tiene contrato hasta diciembre de 2024, pero el club está abierto a venderlo”, colocó en su cuenta de Twitter.

Las cosas en pausa

Por ahora, todo es hermetismo respecto a las altas que pueda llegar a tener Pumas de cara al Apertura 2023. Todavía se esperan algunas salidas del primer equipo, además de, por lo menos, cuatro refuerzos. Uno en el arco, dos en la defensa, un mediocampista y un delantero. En los próximos días se puede llegar a tener mejor claridad respecto a las altas que se pueden dar.