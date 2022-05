El Club Universidad Nacional ha tenido una semana para el olvido, tal como lo graficó Andrés Lillini en conferencia de prensa ayer por la noche. Perdió la Final de la Concacaf Champions League ante Seattle Sounders FC y fue goleado por el Deportivo Guadalajara en el duelo de Reclasificación del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, por lo que ya quedó eliminado de toda competencia y está de vacaciones.

Chivas, con un segundo tiempo arrollador, venció por 4-1 a Pumas UNAM en el Estadio Akron gracias a los tantos de Cristian Calderón, Fernando Beltrán, José Juan Macías y Alexis Vega. Con esto generó la absoluta felicidad de Álvaro Morales, quien estaba expectante del partido que enfrentaba a dos de los equipos que más tunde en sus redes sociales. Como los Auriazules tuvieron una de sus peores presentaciones del último tiempo, aprovechó para dejarles varios recados.

"Pumas: no dominas todos los torneos; no siempre clasificas; te justificas en tu pobreza y jodidez; nunca dominaste una época; no ganas Concachampions desde ‘89; sequías en Liga de 81-91 y de 91-04; llevas más de 20 torneos sin Liga. ¿Grande? ¡Eres una histórica mentira!", señaló con contundencia en un tuit. Minutos más tarde agregó: "Y te justificarás, mediocremente, comparándote con los fracaso de otros".

Además, comparó la situación del entrenador argentino (con quien tiene una clara rivalidad) con sus Águilas: "Si un DT del América se traga siete goles en dos partidos al hilo, se pide su renuncia. Pero en Pumas se defiende a Lillini, se le justifica. Diferencias entre exigir y solapar. Entre uno que se comporta como grande y otro que no lo es. Después de fracasar en Concachampions y repechaje (que no es liguilla), ¿se atreverán mediocremente los Pumas a vivir del triunfo contra el América, el torneo pasado? ¿Tendrán cara para presumirlo? ¿Dije “fracasar”? Perdón, de tener un par de torneos normales, quise decir".

No conforme con estas publicaciones, Alvarito también deslizó varios videos en los que se lo puede ver disfrutando por completo de la derrota de la Universidad. "La histórica mentira llamada Pumas. ¡4 a 1! Le pido a la Liga MX y a la Federación que mande a estos Pumas al nivel que les corresponde: a la Liga de Expansión. 4 a 1 con un equipo como Chivas. Son el único equipo que nos ha avergonzado dos veces en una Final de Concachampions", apuntó.

Álvaro Morales también le tiró a las Chivas

Claro, además de pegarle a Pumas también aprovechó la oportunidad para tundir al Rebaño Sagrado más allá de su contundente victoria. "Que tan poco se sientan mucho las chivitas: van al frente contra Pumas, un equipo sin nivel de 1ª División y que avergonzó dos veces a nuestra LIGA MX en finales de Concachampions", explicó.