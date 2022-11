Si bien logró su objetivo e ilusión de ser convocado por la selección de Brasil para asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022, el astro brasileño Dani Alves quedó descontento y frustrado con lo que sucedió con los Pumas de la UNAM en el Apertura 2022, su primer torneo en la Liga MX.

Aunque ahora ya es el director técnico de los Rayos del Necaxa, el argentino Andrés Lillini habló de la convivencia que tuvo con Dani Alves mientras coincidieron en el Apertura 2022, un torneo que terminó en un doloroso fracaso para los Pumas por las expectativas que habían generado sus fichajes.

En entrevista para ESPN, Andrés Lillini reveló algunos detalles de su convivencia con Dani Alves: "Él venía hablando mucho conmigo, no hablábamos del Mundial, estaba muy dolido por no ganar, no estaba acostumbrado a estas cosas y me decía que me quedara tranquilo porque lo vamos a sacar adelante".

Dani Alves jugó 12 partidos completos en el torneo Apertura 1080 minutos. Fue un jugador indiscutible en la alineación lo que acarreó críticas para Andrés Lillini. "Si fueran técnicos como yo y tienen a Dani Alves, tampoco lo hubieran sacado", dijo el director técnico argentino y resaltó que el futbolista brasileño "hizo muchas cosas por el grupo y no pudimos torcer la situación de los resultados, pero se sentía muy mal e hizo un esfuerzo grande, pero cuando las cosas no salen, las inercias es mejor romperlas de una vez, porque sino perjudicas a mucha gente y no hay que perjudicar al futbolista".

Dani Alves ha jugado bien en Liga MX

Si bien Dani Alves quedó con molesto con los resultados del torneo Apertura 2022, Andrés Lillini resaltó que el jugador brasileño está "satisfecho porque vino a Pumas a cumplir un objetivo, ha jugado. Lo ha hecho bien, contrario a los que dicen cualquier barbaridad. Contento por él porque tiene una edad que podría estar en su casa, pero sigue compitiendo, se enoja, quiere estar y el premio le llegó que es otro Mundial más".