A pesar de que que no ha conseguido una victoria con los Pumas en ocho partidos jugados en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el astro brasileño Dani Alves sigue siendo un gran suceso en la primera división del futbol mexicano, y él mismo ha revelado que tuvo la oportunidad de llegar con anterioridad.

Después de protagonizar una extraordinaria etapa en el futbol de Europa con numerosos triunfos, Dani Alves regresó a Brasil para pasar dos años con el Sao Paulo, equipo del que se desligó en 2021 tras unos problemas de pagos. Fue poco antes de ese momento cuando pudo venir al futbol mexicano.

En entrevista para el podcast de Efraín el Chispa Velarde, Dani Alves reveló que "cuando surgió la oportunidad de venir a México fue el año pasado, cuando estaba por salir de Sao Paulo". Al final la posibilidad no se concretó y el lateral brasileño regresó a Europa para pasar la temporada 2021-22 con el Barcelona.

"Tenía algunas buenas opciones aquí, pero me dije que no podía salir de aquí, a otro lado del mundo, vivir otro futbol si yo no tengo nada que decirle al país y a las personas. Dije: si no es para hacer una cosa diferente allá, no me interesa. Entonces quedó ahí la posibilidad", detalló Dani Alves quien habría tenido acercamientos de Tigres y León.

De cara al torneo Apertura 2022, León y Pumas buscaron a Dani Alves quien se inclinó por los auriazules por la oportunidad de vincularse con un equipo que representa a la Universidad Nacional Autónoma de México: "Ahora vino otra vez. Ahí fue cuando entendí que el destino no te insiste tanto si no es para que te decidas. Entonces fue cuando planeé las cosas. Yo quería venir a un equipo de futbol que no sólo sea eso. Hay muchos que hacen dinero con esta plataforma y no están diciendo nada real a las personas. Cuando se dio la oportunidad de venir a un equipo que representa a una Universidad Nacional, mis ganas se fueron al espacio. Eso fue lo que me ayudó a decidir. No es el hecho de representar a un equipo de futbol, sino representar algo más".