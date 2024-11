Pumas UNAM perdió por 1-0 ante Rayados este jueves 28 de noviembre por la ida de los cuartos de final de la Liguilla. El partido en el Gigante de Acero fue parejo y de hecho los Felinos tuvieron las ocasiones más claras del juego, exceptuando el penal de Monterrey.

El equipo de Martín Demichelis tuvo el 64% de la posesión en el encuentro, pero Rayados sufrió para generarle situaciones a Pumas. Los auriazules tuvieron sobre todo en el primer tiempo varias chances para convertir el primer gol del partido y no fueron efectivos.

Luego de la derrota de Pumas por la mínima diferencia, la serie se definirá en CU y Gustavo Lema confía en que su equipo remonte y clasifique a la semifinal del Apertura 2024: “Todas las serie están abiertas, imagínate la nuestra, totalmente remontable“, dijo el técnico en la conferencia de prensa.

“Las apariencias engañan, les cedimos la pelota pero tuvimos las más claras. El gol fue una jugada que acabo de ver y no estoy para nada de acuerdo”, explicó el entrenador de Pumas, en relación a una posible falta sobre César Huerta en la previa a la jugada del penal.

Pumas UNAM y Rayados jugarán la vuelta al mediodía en CU

En relación a la polémica sobre el horario del partido de vuelta, el cual se llevará a cabo el próximo domingo a las 12:00hs, Gustavo Lema también dio su parecer: “El fútbol es tan dinámico y esas cosas así obviamente que tienen peso, todo tiene peso. Como yo digo, para nosotros y para el resto, seguramente los otros jugadores piensan lo mismo, para salir campeones tienen que ganar a todos, tienen que jugar contra todos y contra todo“.

“Así que no nos quejamos nosotros, me imagino que los demás no se quejarán tampoco, sobre todo cuando están en el reglamento”, concluyó Gustavo Lema. De esta manera, luego del triunfo por 1-0 de Rayados, la eliminatoria se decidirá el domingo en CDMX y cabe destacar que el empate en el global favorece a Pumas.