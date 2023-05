Uno de los personajes más criticados en el balompié nacional es Rafael Puente. A lo largo de su carrera como entrenador, los resultados no lo acompañaron más que con Lobos BUAP, pero dentro del extinto Ascenso MX. No logró tener marcas positivas en la Liga MX con Querétaro, Atlas y Pumas. Con los universitarios no logró ni siquiera salir de la zona de multa en el cociente para la 23/24. Ya fuera de las canchas, el excomentarista aceptó cuál fue uno de los errores que cometió con los auriazules.

Hubo un partido que levantó el enojo de la afición, además de todos los resultados negativos y la decisión de borrar a jugadores como José Caicedo y Jorge Ruvalcaba, quienes lucieron tiempo después con Antonio Mohamed. Fue la visita de Pumas al estadio Azteca para medirse a Cruz Azul. Los cementeros llegaron a ese duelo tras ser goleados ante Mazatlán, pero los jugadores felinos, por orden de su entrenador, jugaron de forma distinta, a no perder.

“Yo siento el futbol de una forma. A mí me gusta ser protagonista. Creo que el futbol es espectáculo y hay que darlo. Salgo a la cancha a ganar, no a no perder. Respeto al que salga a no perder. Muchos entrenadores son muy exitosos jugando así. Con Pumas salí a no perder un partido, contra Cruz Azul, en el Azteca”, mencionó.

Tuvo miedo

“No me puedo engañar solito. Salí a no perder, y terminé perdiendo. Terminé con una frustración y esa me la reprocho. Me morí de nada. Yo fui el primero que mandó ese mensaje de temor”, confesó con el “Burro” Van Rankin.

En dicha entrevista, el “Burro” criticó e insultó a toda la gente que no estuvo de acuerdo con el proceso de Rafael Puente y con quien le echa la culpa de lo que pasó con Pumas. También atacó a la gente que hizo tendencia el “#FueraPuente” en Twitter, desde el momento en el que lo presentaron en Cantera, hasta el último partido que perdió.