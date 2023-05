El semestre de Pumas no es para presumir. Su gente sufrió en todos los frentes que presenció. Los tres principales equipos del Club Universidad se quedaron sin fiesta grande, por lo que todos ya están de vacaciones, mientras otras escuadras están preparadas para definir sus respectivas Liguillas.

El primer equipo varonil no consiguió clasificar al repechaje. La particularidad de este Clausura 2023 es que pasó hasta el equipo en la posición 13, misma que no alcanzaron. Por lo tanto, es uno de los más grandes fracasos de los últimos años. Tan es así que el presidente de la institución y el vicepresidente deportivo pusieron su renuncia, pero no se las aceptó el Rector de la UNAM.

En la vereda de enfrente está el primer equipo femenil. Pese a su victoria en la última jornada, además de acumular bastantes jornadas sin derrota, no lograron pasar a la fiesta grande. Bien vale mencionar que en esta categoría no existe el repechaje, por lo que sólo avanzan los primeros ocho lugares.

Por último, Pumas Tabasco tampoco consiguió el objetivo. Independientemente de que consiguieron componer el camino, no les alcanzó para salir del último lugar del cociente. Por lo mismo, pese a estar en zona de clasificación, no les dejaron competir en la reclasificación. Fueron los primeros que hicieron las maletas en este Clausura 2023.

Sólo sobreviven dos

Hay un par de representativos del Club Universidad que se mantienen con vida dentro de este semestre. Se trata de las categorías Sub-16 varonil y al Sub-18 femenil. Ambos están en la serie de las semifinales, con el detalle especial de que las juveniles están en la búsqueda de su bicampeonato. No podemos olvidar que hace unos meses dieron la vuelta en el estadio Azteca ante el acérrimo rival.