Shayr no es el único: el otro familiar que Antonio Mohamed incluyó en su cuerpo técnico en Pumas

Cuánta polémica ha generado la contratación de Antonio Mohamed en el Club Universidad Nacional. Todavía no dirigió su primer partido al mando del equipo y aún así ha sido muy criticado por dos cuestiones: no dar el presente en el juego vs. Querétaro (por temas personales) y por la construcción de su cuerpo técnico...

Para lo primero ya se justificó. En plática con ESPN, aseguró que Miguel Mejía Barón lo autorizó para arribar días después a la Ciudad de México ya que tenía que firmar algunos papeles en Argentina por "el tema del divorcio" con su expareja. Sin embargo, el segundo tema sigue trayendo dolores de cabeza en los fanáticos Auriazules.

Tal como te contamos en Bolavip hace algunas horas, el Turco decidió incluir en su equipo de trabajo a Shayr, ni más ni menos. El joven de 23 años, al que hizo debutar en Rayados de Monterrey en agosto del 2020, colgó los botines y acompañará a su papá en este nuevo ciclo. Se desempeñará como segundo auxiliar, aunque no estaría registrado ante la Liga MX.

Pero él no es el único familiar de Antonio Mohamed. También encontramos a Julio Hezze, quien es su cuñado. Trabaja desde hace algunos años a su par, por lo que no es algo nuevo para esta etapa en el Pedregal ni ha sorprendido a los directivos de Pumas UNAM. Es el coordinador del cuerpo técnico y uno de los hombres de más confianza del Turco. Además, incluyó a Matías Lema, hijo de Gustavo (su principal ayudante).

El cuerpo técnico de Antonio Mohamed en Pumas UNAM

De acuerdo a la lista que informó el diario Récord, estos son los miembros del cuerpo técnico de Antonio Mohamed: