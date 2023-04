En Pumas ya cambió el ambiente tenso y en contra que vivían durante la etapa de Rafael Puente del Río. Atrás quedaron los vasos con cerveza desde la tribuna hacia los jugadores. Hoy, con la llegada de Antonio Mohamed al banquillo, todo es expectativa de lo que puede lograr en estas cuatro fechas que quedan del Clausura 2023.

Por lo mismo, y para garantizar su debut, se tenía que esperar su registro dentro de la plataforma de la Liga MX. El mismo ya quedó y se puede apreciar en la página del organismo. Así que ya sólo queda esperar el último entrenamiento de este sábado para conocer cuál podría ser el once inicial en su primer partido como técnico de los auriazules.

Hubo mucha polémica por la incorporación del hijo del "Turco" como su auxiliar. La realidad es que lo hará más para aprender que para realmente ser un auxiliar técnico. No estará registrado y no se verá en la cancha durante los partidos. Por lo mismo, aunque expulsen a Antonio Mohamed, no saldrá a conferencia de prensa ni dirigirá ningún encuentro.

Sin margen de error

Por su derrota ante Querétaro, los auriazules ya no pueden perder más partidos. Deberán vencer al Atlético de San Luis, Toluca y tratar de vencer al América o Monterrey en las últimas dos fechas. Necesitan 10 puntos de 12 posibles, algo que se antoja complicado por el historial en contra que tienen ante las Águilas y Rayados.