César “Chino” Huerta es la estrella de Pumas UNAM, y se destaca en todas las jornadas del Apertura 2023 de la Liga MX. Su gran nivel de esta temporada, le ha valido ser convocado a la Selección Mexicana en reiteradas ocasiones.

Por lo que el gran presente del atacante se ve reflejado en que es el actual segundo máximo goleador del torneo mexicano, con 7 tantos. A su vez, ha recibido elogios de su entrenador, Antonio Mohamed, en varias oportunidades.

Su nivel superlativo más temprano que tarde, llamará la atención de los clubes europeos que buscan talento en México. Por lo que los aficionados de Pumas se preguntan cuánto tiempo más podrán disfrutar de Huerta vistiendo la playera de los “Felinos”.

¿Chino Huerta se quiere ir de Pumas?

Tras el duelo entre México vs. Ghana, el “Chino” Huerta brindó una entrevista para TUDN en la que se refirió a su sueño de jugar en Europa. “Creo que soy un tipo muy inteligente, sé tomar las cosas buenas y lo malo lo sé desechar”, declaró el extremo.

Además agregó, “En entrevistas anteriores he dicho que uno de mis objetivos es poder ir a Europa, competir en a la élite del futbol y eso me lo va a permitir el trabajo y aspiro a muchas grandes cosas que sé que manteniendo este nivel, el enfoque y la humildad, me va a permitir cumplir mis sueños”.

César Huerta y su mentalidad que lo mantiene calmo

El Chino también se refirió a como vive este gran presente futbolístico, “Siempre lo digo que voy paso a paso. El martes es el partido más importante, ya lo tengo en mente, mañana me levanto con el partido del martes en mente. Creo que viviendo así de intenso puedo aspirar a muy grandes cosas”.

Esto demuestra que el extremo tiene los pies sobre la tierra, y no se deja llevar por la ansiedad de dar el salto a Europa. Por lo que la afición del conjunto “Universitario”, puede contar con el, al menos, por lo que queda del Apertura 2023.