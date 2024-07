César Huerta se transformó en uno de los estandartes de Pumas UNAM en las ultimas temporadas. A pesar de contar con apenas 23 años, el delantero consiguió ganarse a la afición del Club Universidad a base no solo de buenos rendimientos, sino también al exhibir un afecto especial por la playera felina.

Sin ir más lejos, el Chino dio una muestra de su cariño por la institución auriazul al realizar un gesto poco usual en su carrera. Fue el pasado 13 de julio, cuando en ocasión de su gol ante Santos Laguna en la segunda jornada del Apertura 2024 (1-1) festejó dándole un beso al escudo de Pumas que se encontraba en su jersey.

El Chino Huerta se transformó en uno de los estandartes de Pumas UNAM.

¿Por qué César Huerta besó el escudo de Pumas UNAM?

Este viernes, con motivo de la presentación de los nuevos refuerzos realizada por Pumas, el surgido en Chivas habló acerca del mencionado gesto y argumentó por qué lo hizo.

Al respecto, afirmó: “He pasado por varios clubes y aquí en Pumas me siento muy identificado. El Dr. Raúl (NdeR: Luis Raúl González, presidente de la institución) dijo una frase que me brincó la cabeza: ‘lo difícil es entrar a la institución, pero una vez que entras, ya no quieres salir'”.

En tanto, también tuvo palabras para la afición felina y aseguró que la playera del conjunto universitario fue la primera que besó en su carrera. “Ese cariño que la gente te muestra, te hace sentirte identificado y querer estar aquí siempre. Fue un gesto que me nació y siempre la afición me da sus muestras de cariño, entonces es un buen gesto. Nunca había besado una playera, me siento identificado con la institución y sus valores“.

Huerta aseguró que nunca antes había besado una playera.

Los números de César Huerta en Pumas UNAM

César Huerta disputó 69 partidos desde su llegada a Pumas UNAM en julio del 2022. En total, computó 5.113 minutos, anotó 15 goles y brindó 11 asistencias. Además, durante el reciente Clausura 2024 registró dos tantos y ocho pases gol en 18 encuentros.