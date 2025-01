César Huerta dejó de ser jugador de Pumas UNAM oficialmente. El extremo mexicano fue presentado este viernes 10 de enero en el Anderlecht, el equipo belga donde el Chino iniciará su etapa en Europa y donde cumplirá su sueño de niño de jugar en el Viejo Continente.

Como no podía ser de otra manera, César Huerta no podía abandonar a los Felinos sin despedirse como corresponde. Por eso mismo, el futbolista de 24 años compartió en sus redes sociales un video emocionante en el que expresa todo su sentimiento hacia Pumas.

“Tantos sentimientos encontrados… pues hoy me toca cerrar una etapa de mi vida y despedirme de un club del que me volví aficionado. Fue un gran privilegio defender la camiseta dentro de la cancha”, comenzó diciendo el extremo mexicano.

“Y sí, auriazules, ustedes me enseñaron lo que significa dejar todo en la cancha y lo que representa esta camiseta. Les agradezco el cariño que me demostraron. A donde sea que me lleve el futbol, los llevaré en mi corazón“, manifestó el Chino Huerta agradeciendo todo el apoyo de los aficionados Felinos.

César Huerta en su presentación con Anderlecht (Fuente: @rscanderlecht)

Por último, el extremo se siente uno más de Pumas pese a no ser canterano: “El camino no ha sido fácil dentro y afuera de la cancha, pero aprendí que lo que piensen o digan los demás no me define quién soy. Sé que no soy canterano, pero soy rehecho en CU. ¡Cómo no te voy a querer!“.

La despedida de Pumas

Por otra parte, el club también se despidió de César Huerta: “Gracias, Chino. Fuiste un ejemplo de entrega, garra y amor por los Pumas. Tu disciplina y dedicación en cada entrenamiento y la pasión que imprimiste y el talento que mostraste en cada partido contagiaron a la afición universitaria”.

“Vivimos momentos inolvidables con tus goles, asistencias y tu incansable forma de jugar. Tenemos la certeza de que el espíritu auriazul siempre lo llevarás en el corazón. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu carrera y que esté llena de éxitos en el futbol europeo”, escribió Pumas en sus redes sociales.

La presentación de César Huerta en Anderlecht

Finalmente, el Anderlecht presentó al Chino y, de esta manera, el extremo se convirtió en el primer mexicano en la historia en jugar en el equipo belga. “Estoy muy orgulloso y con ganas de descubrir el futbol europeo en un gran equipo como el Anderlecht”, dijo el ex jugador de Pumas.

“El club puso mucho esfuerzo para ficharme, así que rápidamente me convencí de elegir al Anderlecht e inmediatamente me dieron confianza”, agregó César Huerta, quien ahora aguardará para hacer su debut en el Viejo Continente.