La derrota de Pumas por 3-0 ante Rayados del domingo pasado generó un clima tenso, en el que Gustavo Lema es el más criticado. Los Auriazules ahora tendrán la oportunidad de recuperarse el fin de semana próximo frente a Xolos y la novedad es que podrán contar con Rogelio Funes Mori.

Rogelio Funes Mori estará disponible para enfrentar a Xolos

Luego de la fractura en sus costillas que sufrió en la jornada 2 de la Liga MX contra San Luis, el delantero argentino ya se encuentra en plenitud para volver a sumar minutos con la playera de Pumas.

Funes Mori se perdió ocho juegos de los Auriazules en este Clausura 2024 y su ausencia se notó, como era de esperarse porque el delantero de 33 años es un jugador fundamental para Pumas.

El argentino ya había comenzado a entrenar desde la semana pasada, pero Gustavo Lema decidió no apresurar su regreso y por eso Funes Mori no estuvo presente para enfrentar a Rayados, su ex equipo.

No obstante, ahora el delantero ya entrena a la par del grupo y el regreso tan esperado se dará el próximo domingo, cuando Pumas reciba a Xolos en el Estadio Olímpico Universitario a las 12:00hs.

Luego de sus casi nueve años en Rayados, Funes Mori decidió continuar su carrera en Pumas y por desgracia el argentino aún no pudo demostrar su calidad: solo disputó 90 minutos con la playera de los Auriazules.

Con la confirmación de su regreso, ahora surge la incógnita sobre si Gustavo Lema lo colocará desde el inicio al delantero frente a Xolos o si lo dejará como suplente para que ingrese en el segundo tiempo.