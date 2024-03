Lisandro Magallán llegó en julio del año pasado a Pumas y rápidamente se convirtió en una figura del equipo tanto dentro como fuera del campo. En la previa al partido frente a Rayados, el argentino habló de todo y dejó varias reflexiones acerca del presente y futuro.

Lisandro Magallán confirmó que se queda en Pumas

El defensa argentino charló largo y tendido con Análisis Pumas y aseguró que no piensa en irse del club: “No tengo pensado irme. Estoy disfrutando el presente y no siempre se encuentra un grupo humano como el que tenemos en Pumas, así que me encuentro muy cómodo”.

“Me hace feliz el cariño de la gente. Y el cariño es mutuo, me estoy sintiendo muy cómodo en el club. Me gusta la vida en Pumas. El apoyo de la afición es un reconocimiento al trabajo, a la disciplina y eso me motiva y me exige para no relajarme y a dar un poquito más”, reflexionó Magallán.

El liderazgo de Lisandro Magallán en Pumas

A pesar de que aún no transcurrió ni un año desde su llegada a Pumas, el argentino se convirtió en uno de los referentes del equipo y su imagen dándole la cinta al Chino Huertas, en la victoria ante Santos Laguna en la Liga MX, exhibió su liderazgo dentro de la plantilla.

“El capitán lo elige el grupo y la verdad es que no tenía en la mente ser capitán cuando llegué, pero se dio así. El grupo me permite ser yo mismo, y es parte de mi personalidad intentar ayudar a mis compañeros dentro y fuera del campo”.

También se pudo ver en distintas ocasiones a Magallán discutiendo con otros rivales y el argentino así lo explicó: “Lo hago sin darme cuenta, no me gusta pelear. Pero los míos son los míos. Es el sentido de pertenencia que se generó en el grupo, el de al lado sabe que el otro se va a jugar la vida por él“.

Lisandro Magallán sobre el presente y futuro de Pumas en la Liga MX

Finalmente, Magallán habló de los objetivos que se plantearon en Pumas: “Los aficionados están ilusionados y al mismo tiempo nos esperanzamos nosotros. Estamos con el objetivo claro de entrar a la Liguilla y la idea como mínimo es repetir lo hecho en el Apertura 2023“, concluyó el argentino.