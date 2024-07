El ex entrenador de los Felinos dio su opinión sobre el fichaje del delantero argentino.

Pumas UNAM anunció oficialmente este jueves el fichaje de Ignacio Pussetto, delantero argentino que llega de Huracán. El futbolista de 28 años es el tercer refuerzo del equipo en este mercado, el cuarto si se cuenta el regreso de Jorge Ruvalcaba.

Después de jugar durante cinco años en Europa en Udinese, Watford y Sampdoria, Pussetto regresó a la Argentina en agosto de 2023 para tener su segundo paso por Huracán, equipo que en ese momento se encontraba luchando por no descender.

El delantero argentino era uno de los referentes del Globo, equipo en el que casualmente Antonio Mohamed también es uno de los últimos ídolos del club por lo hecho como jugador y entrenador en Huracán.

Después un año de su vuelta al país, Pussetto tomó la decisión de fichar por Pumas, justamente el ex equipo del Turco Mohamed. No obstante, el DT argentino no se tomó bien esta decisión del delantero.

El enojo del Turco Mohamed por el fichaje de Ignacio Pussetto con Pumas UNAM

Abel Poza, el presidente de Huracán, comentó que Mohamed lo llamó por la transferencia de Pussetto a los Felinos: “El Turco Mohamed me llamó sorprendido para preguntarme por lo de Nacho (Pussetto). Estaba enojado porque él nunca se llevó ningún jugador de Huracán y no sabía del interés de Pumas“, reveló el directivo en el programa Un Globo en Todas Partes.

A pesar del enojo del Turco Mohamed, Pumas y Huracán llegaron a un acuerdo por el delantero argentino y ya es oficialmente nuevo jugador de los Felinos. Es probable que Pussetto debute en el primer partido de la Leagues Cup, el cual será el próximo viernes 26 de julio ante Austin FC.