Ignacio Pussetto se convirtió en el cuarto fichaje de Pumas UNAM para afrontar el segundo semestre de este 2024, etapa donde los ‘Universitarios’ dejarán todo con el objetivo de volver a coronar luego de una sequía de títulos que ya lleva más de una década.

Entusiasmado por esta oportunidad, el argentino se expresó por primera vez al aterrizar en México, antes de viajar a CU. “Es un gran paso en mi carrera, estoy muy ansioso, ahora haremos los exámenes para ver que esté todo bien y luego ya comenzar con mis compañeros”, expresó el delantero, que luego de la revisión médica y firma se incorporará a las prácticas del primer equipo.

El ex futbolista de Huracán señaló las razones que lo terminaron de seducir para venir al futbol mexicano. “He tenido la posibilidad de hablar con varios chicos que jugaron acá, me hablaron muy bien de la Liga que es muy competitiva, creo que necesitaba este desafío, lo pensé de esa manera“, agregó Pussetto, que viene de ser uno de los jugadores más destacados de la Liga Argentina.

El atacante de 28 años aseguró estar motivado por la doble competencia entre Liga MX y Leagues Cup, y la posibilidad de conquistar alguna de ellas. “La verdad que me atrae la Liga y ahora también tenemos el torneo en Estados Unidos que también es muy importante y trataremos de hacerlo de la mejor manera para llevar al equipo lo más alto posible“, sostuvo en conversación con los periodistas presentes en el aeropuerto.

Las aspiraciones de Ignacio Pussetto en su llegada a Pumas:

El argentino no tuvo problemas en poner de inmediato el traje de candidato a su nuevo club. “Siento que vengo a un equipo que viene a salir campeón y creo que tenemos equipo para eso. He estado mirando los partidos, tengo ganas de sumarme al grupo y conocer a los compañeros, y empezar a entrenar y jugar ya”, sentenció Pussetto, luego de que Pumas sumase 4 puntos de sus primeros 6 posibles en el inicio del Apertura 2024.

ver también Pumas lo buscó este mercado, su fichaje se cayó y ahora jugará con Lionel Messi en Inter Miami

Ignacio Pussetto reconoció plática con Gustavo Lema:

El flamante refuerzo de los ‘Felinos’ confesó que ya tuvo un intercambio con su compatriota y nuevo entrenador, a quien espera ver pronto. “Tuve la posibilidad de hablar con Gustavo, me transmitió sus ganas de contar conmigo, que necesitaba un jugador con mis características; no veo la hora de ya ponerme a disposición de él para tratar de darle al equipo mi aporte futbolístico”, afirmó con convicción el delantero que llegó junto a su pareja al país.

Publicidad

Publicidad

Por último, se refirió a la posición en la que Lema podría utilizarlo. “Este último tiempo estuve jugando como delantero central, pero mi principal característica es jugar con un centrodelantero al lado, puedo aportar al equipo en muchas facetas, pero lo más importante que tengo es la entrega y el gran compromiso con el equipo”, concluyó ‘Nacho’, que amablemente atendió a los reporteros y ahora espera encontrarse con los aficionados que lo esperan ilusionados.