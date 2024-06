Luego de su paso por Bélgica, donde estuvo casi un año en el Royal Standard de Lieja II, Jorge Ruvalcaba regresó del préstamo a Pumas UNAM y ya es uno más del plantel de cara a la próxima temporada.

El extremo será una opción más para Gustavo Lema de cara al Apertura 2024. Lo positivo para el entrenador de los Felinos es que el DT argentino ya lo conoce de cuando Jorge Ruvalcaba jugó para Antonio Mohamed.

Por otro lado, en una entrevista con Análisis Pumas, el futbolista de 22 años reconoció que cambió mucho durante el año que estuvo en Europa y habló de sus objetivos con el equipo para lo que viene.

Las declaraciones de Jorge Ruvalcaba en su regreso a Pumas UNAM

“Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo, de ver a mis compañeros y de ver de nuevo a la familia. Estoy disfrutando de todo”, comentó en un principio Jorge Ruvalcaba sobre su regreso a CU.

Jorge Ruvalcaba quiere brillar en Pumas UNAM (Imago)

Luego, el extremo habló sobre sus primeras pláticas con Gustavo Lema: “Está feliz que esté acá de nuevo. Él ya me conoce y sabe lo que puedo darle al equipo. Luego los compañeros me recibieron muy bien desde el primer momento”.

Con respecto a su paso por Europa, Jorge Ruvalcaba reconoció que fue una experiencia particular: “Fue una experiencia linda. Me ayudó a mejorar aspectos de mi juego. No se dio como lo hubiese querido, pero uno toma riesgos en su vida. Por momentos extrañé mucho a mi familia, al país y la comida“.

“En mi regreso soy un jugador más maduro y cambié mi mentalidad. Volví con una mentalidad muy ganadora y quiero ser el más trabajador del equipo. Vengo con sed de revancha y de ayudar al equipo a lograr cosas. Quiero meter goles y asistencias”, confesó el extremo.

Por último, el futbolista comentó cuáles son sus objetivos en su carrera: “Ser campeón con Pumas es el objetivo. Cuando los vi jugar la semifinal de la Liguilla (Apertura 2023) me dieron ganas de estar ahí y ahora quiero ayudar al equipo. Con respecto a la Selección Mexicana, primero quiero rendir en Pumas y después con el favor de Dios quizás llega la oportunidad“.